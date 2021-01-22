В США уборщик случайно уничтожил почти 2000 доз вакцины Moderna

22 января, 2021, 12:07

В американском Бостоне были уничтожены 1900 доз вакцины от коронавируса компании Moderna после того, как уборщик случайно отключил холодильник, где они хранились

Как сообщает телеканал ABC News , инцидент произошел 19 января в комплексе больниц Бостона.

Как отметил представитель лечебных учреждений Кайл Того, сотрудники обнаружили, что холодильник, где хранился препарат, не работает.

Представитель центра отметил, что на холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала.

Руководство больниц намерено провести расследование и выяснить, почему не сработала сигнализация.

21 января в Индии произошел пожар в здании Индийского института сыворотки - крупнейшего в мире производителя вакцин.

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