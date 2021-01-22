В России задерживают соратников Навального

22 января, 2021, 10:59

Вечером в четверг, 21 января, полиция Москвы задержала нескольких соратников оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает Медуза .

На Ленинградском вокзале задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова.

Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Киры Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее административный протокол. После того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали.

Полицейские начали осмотр квартиры прессекретар Навального.

Главный критик Кремля Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Такой же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

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