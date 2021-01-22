В Раде предлагают предоставлять капелланам статус военнослужащих
22 января, 2021, 19:03
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О Службе военного священства"
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Согласно информации, его 22 января передали на рассмотрение руководству.
Текст проекта пока не обнародован.
В пресс-службе "Голоса" отметили, что законопроект вводит Службу военного капелланства, определяет ее структуру, подчинение и общую численность. Закрепляет статус военных капелланов как военнослужащих, предоставляет им соответствующие социальные гарантии, и устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.
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