В "красную" зону по COVID-19 попали все государства-соседи Украины, кроме одного
22 января, 2021, 15:12
В "красную" зону попали все государства-соседи Украины кроме Молдовы
Об этом сообщила пресс-слуба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, среди стран "красной" зоны оказались Словакия, РФ, Польша, Беларусь, Румыния, Венгрия, Чехия, Израиль, Словения, Великобритания, Черногория, США, Испания, Литва, Латвия, Швеция, Нидерланды, Грузия, Швейцария Франция, Италия, Дания, Германия, Канада, Австрия и Бельгия.
В "зеленую" зону попали Молдова, Турция, Норвегия, Греция, Япония, Индия и Египет.
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