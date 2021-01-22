В переходе метро на Майдане Независимости в Киеве обвалился потолок, вход закрыт
22 января, 2021, 11:05
Отмечается, что обрушился подвесной потолок, который установили в подземном переходе метро Майдан Независимости к Евро-2012
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что капитального ремонта в подземном переходе, что ведет ко входу на станцию метро Майдан Независимости между Стеллой и Глобусом, не делали с 2002 года.
Саму подвесной потолок был установлен к чемпионату Европы 2012 года за счет инвесторов.
"Работы выполняла частная подрядная организация", - добавили в КГГА.
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