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Espreso.tvОбществоВ переходе метро на Майдане Независимости в Киеве обвалился потолок, вход закрыт

В переходе метро на Майдане Независимости в Киеве обвалился потолок, вход закрыт


фото: КМДА
Отмечается, что обрушился подвесной потолок, который установили в подземном переходе метро Майдан Независимости к Евро-2012

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что капитального ремонта в подземном переходе, что ведет ко входу на станцию метро Майдан Независимости между Стеллой и Глобусом, не делали с 2002 года.

Саму подвесной потолок был установлен к чемпионату Европы 2012 года за счет инвесторов.

"Работы выполняла частная подрядная организация", - добавили в КГГА.

 

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