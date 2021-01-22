В ПАСЕ не обсуждать так называемый запрет русского языка в Украине, - Гончаренко
22 января, 2021, 18:12
В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили проведение инициированных российской делегацией дебатов о так называемом запрете русского языка в Украине
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил член делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Укринформ.
"Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция", - сказал Гончаренко.
Депутат отметил, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание "от того, когда в РФ оппозиционеров сажают в тюрьму и пытаются отравить".
Гончаренко также добавил, что украинская делегация будет оспаривать полномочия российских делегатов.
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- Напомним, с 16 января за отказ обслуживать украинский штрафовать на 5-6 тыс. Грн .
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