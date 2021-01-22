В ПАСЕ не обсуждать так называемый запрет русского языка в Украине, - Гончаренко

22 января, 2021, 18:12

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили проведение инициированных российской делегацией дебатов о так называемом запрете русского языка в Украине

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил член делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Укринформ.

"Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция", - сказал Гончаренко.

Депутат отметил, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание "от того, когда в РФ оппозиционеров сажают в тюрьму и пытаются отравить".

Гончаренко также добавил, что украинская делегация будет оспаривать полномочия российских делегатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb