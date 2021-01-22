В новом законе о переходном периоде РФ будет четко определена агрессором, - Резников
22 января, 2021, 18:32
В законопроекте "О государственной политике переходного периода" будет определено, что Россия - агрессор
Об этом рассказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.
"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса является Российская Федерация - четко и ясно", - сказал он.
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Он подчеркнул, что территории Крыма и ОРДЛО оккупированы, а не аннексированы, что является важным международным аспектом.
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