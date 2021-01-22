В Киеве в правительственном квартале задержали 48-летнего мужчину с оружием

22 января, 2021, 18:12

Полицейские задержали в правительственном квартале человека с боевым пистолетом и ножом, открыто уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль "Шкода", который заехал на охраняемую территорию. Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области", - говорится в сообщении .

Во время проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил.

Отмечается, в салоне иномарки правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы изъяли для направления на экспертизу.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители выясняют происхождение изъятых предметов.

По данному факту следственным полиция начала уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

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