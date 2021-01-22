В Кремле приветствуют предложение Байдена продлить соглашение о стратегическом ядерном оружии с Россией
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Однако, официального предложения о продлении ядерного соглашения пока нет, сообщил Песков.
"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг во времени для проведения соответствующих переговоров, контактов", - заявил он.
Ранее The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлить ядерное соглашение на 5 лет.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.
Ранее Владимир Путин предложил США продить ядерное соглашение на один год без условий.
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