В контекстно-медийной инициативе за права человека рассказали о заложниках, передача которых Украине сорвалась 21 января

22 января, 2021, 09:12

В организации установили информацию о четырех заложницах, которых террористы собирались передать Украине 21 января

Об этом Медийная инициатива за права человека рассказала на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе пообещали отдать (без т.н. обмена) нескольких заложников, однако процесс сорвался.

"Сначала заявили, что передадут граждан Украины исключительно народному депутату от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который известен своим непризнанием российской агрессии на территории Украины и близкими личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным (в июне 2019 боевики уже передавали нардепу четырех заложников). Впоследствии обнародовали фамилии четырех женщин. Среди них: Наталья Стаценко, 1978 г.р., Светлана Довгаль, 1973 г.р., Наталья Савченко, 1963 г.р. и Екатерина Котенко, 1990 г.р. ", - прокомментировали в Меийний инициативе по правам человека . Читайте также: Передача оккупантами удерживаемых лиц с ОРДЛО Медведчуку приостановлена, - Кравчук

Весь день будто продолжался "процесс передачи". Омбудсмен Людмила Денисова утверждала, что списки и количество заложников, которые могут быть освобождены, постоянно меняются. Впоследствии Медведчук письменно обратился к главе СБУ Ивану Баканову за разрешением пропустить его через КПВВ "Майорское", чтобы он мог лично забрать заложников. К вечеру оказалось, что повезут по маршруту Донецк-Луганск-Ростов-Минск-Киев. Но потом появились слухи, что самолет вообще не вылетел за заложниками (об этом сказал председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук), их вернули к местам заключения.

МИПЛ выяснила, кто эти женщины, которых террористы хотели передать Украине:

"Наталья Стаценко. Женщина задержана 10 июля 2019 года в Донецке. Бывшая заложница Елена Лазарева сообщила МИПЛ, что однажды видела ее в СИЗО в Донецке во время прогулки - в конце лета 2019 года. Она сообщила, что - врача кожно-венерологического диспансера Макеевки обвинили в шпионаже. Станислав Асеев, который также находился в заложниках НЗФ, ранее отмечал в комментарии "Радио свобода", что Стаценко задержали, когда боевики получили доступ к его страницам в соцсетях - написали Натальи и схватили ее. "Она была брошена на подвал только за то, что общалась со мной. В этой женщины сейчас колоссальные проблемы со здоровьем: нужна операция на позвоночнике. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ТКГ, сформировали список из 11-ти человек, которым действительно нужна срочная медицинская помощь и предложили освободить из гуманитарных соображений ", - объясняет он", - рассказывают в контекстно-медийной инициативе.

"Светлана Довгаль. Исчезла 22 июля 2019 года в Донецке, ее обвинили в шпионаже. Из открытых источников известно, что Довгаль после начала оккупации виизжала в Киев, искала работу, но впоследствии вернулась в Донецк - работала администратором в гостинице" Виктория "(о чем говорится на ее страницах в социальных сетях), который считается "государственным гостиницей" ДНР ". Почти все время Довгаль удерживали на "Изоляция". Некоторые бывшие заложники видели там Светлану. "После того, как ее привезли в камеру, дали лист - то писать. За сутки забрали. А когда вечером вернули, она едва зашла - была вся в синяках. Затем бросили в подвал. У Светланы сахарный диабет", - сказала одна из них . По состоянию на весну 2020 так называемый судебный процесс еще не начался ", - отмечают в МИПЛ. Фото Довгаль:

"Екатерина Котенко - жительница Стаханова Луганской области. По информации, которую распространяли боевики 9 декабря 2019, была" приговорена "" за шпионаж в пользу Украины "на 12 лет. Ее будто признана виновной в содействии деятельности другого местного жителя Дмитрия Праваторова." Будучи женой военнослужащего "народной милиции" ЛНР ", Котенко занималась сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну", - утверждали представители НЗФ. Интересно, что по нашей информации, Праваторов был задержан 4 декабря 2019, в Краснолуцкую исправительную колонию №19 прибыл 13 апреля 2020, где и содержится по сей день. Но именно Праваторов был осужден не за «государственную измену» или «шпионаж», а «кражу имущества". По свидетельствам бывших заложниц, которые содержались в Луганске, Котенко попала в заложники случайно - ее увидели рядом с сотрудником СБУ в кафе на подконтрольной правительству Украины территории. Ее муж, действительно, служит в рядах боевиков ", - сообщили в инициативе. Фото Котенко:

"Наталья Савченко. Она из Луганска. Работала врачом-гинекологом в одной из местных больниц. С первых дней с начала конфликта пошла медиком в батальон представителей НЗФ" Заря ". Задержанная была в августе 2017 года. Обвинялась в содействии СБУ в ликвидации" начальника управления народной милиции "" ЛНР "Олега Анащенка. Тот погиб утром 4 февраля 2017 в Луганске в результате подрыва автомобиля. на самом деле, Савченко была одной из трех женщин, которые проходили по этому делу. Она оказалась на месте происшествия и оказывала медицинскую помощь одному из боевиков , которых "ЛНР" также подозревала в "госизмене". Первые семь месяцев женщину удерживали в подвале "МГБ" "ЛНР" под чужой фамилией ", - рассказали в организации. Фото Савченко:

"Когда окажутся эти четыре женщины на свободе, пока не известно. Как и неизвестно, может быть расширен список", - прокомментировали в организации.

Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача находящихся граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей .

МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату .

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