В Конгресс США внесли представление об импичменте Байдена

22 января, 2021, 14:43

Сегодня, 22 января, член Конгресса США республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об импичменте новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену

Она обвинила американского лидера в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США, сообщает The Hill.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является длительной и тревожной ... Он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний ", - говорится в заявлении Грин.

Отмечается, что в период, когда Байден был вице-президентом США (2009-2017 годы), его сын Хантер входил в совет директоров Украинской энергетической компании Burisma.

Вероятность того, что предложение Грин об импичменте Байдена будет рассматриваться, очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают демократы. Как известно, они ее не поддержат.

Напомним, ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа . Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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