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Espreso.tvОбществоВ День Соборности Украина строится в виртуальную цепь единения

В День Соборности Украина строится в виртуальную цепь единения

Украинцев призывают стать в "виртуальную цепь единения" ко Дню Соборности и соединить Киев и Симферополь

Об этом сообщает инициатива "Цепь соборности Киев - Симферополь" на сайте созданном ко Дню Соборности.

"Стань в первую в истории виртуальную цепь единства между Киевом и Симферополем. Покажи, что никто и никогда не сможет разделить единый украинский народ. Авторизуйся и твоя аватарка появится следующей среди тысяч аватарок других участников, которые должны метр за метром выстроиться аж на 1058 километров маршрута. Докажи в День Соборности всему миру, что Украина едина! Становись в цепь! " - призывают авторы инициативы.

Напомним, 22 января Украина празднует День Соборности. В этот день 102 года назад в 1919 году состоялся Акт воссоединения УНР и ЗУНР, что обозначил желание украинского народа творить единое государство на обломках двух империй - Российской и Австро-Венгерской.

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