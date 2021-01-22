В центре Минска горел человек, говорят о самосожжении
22 января, 2021, 10:31
На площади Независимости в Минске горел человек
Об этом сообщает Telegram канал NEXTA со ссылкой на очевидцев.
"Наши читатели сообщают, что на площади Независимости в Минске горел человек. Подробности уточняются, но похоже на акт самосожжения", - говорится в сообщении.
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