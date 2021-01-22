В Беларуси 18-летняя девушка на митинге разрисовала щиты силовиков: ей дали 2 года колонии, ее другу-ровеснику, стоявшему рядом, - 1,5 года
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на решение суда.
Малашевич и Ключак приняли участие в митинге 6 августа. Впоследствии их отчислили из колледжа.
По версии обвинения, участие юноши и девушки привело к нарушению работы общественного транспорта - якобы они двигались по проезжей части, громко аплодировали и демонстрировали оппозиционную символику.
Малашевич обвинили в хулиганстве. По версии следствия, девушка нарисовала вульгарные надписи на заградительных щитах, которые были выставлены возле Дворца независимости.
Малашевич тоже инкриминировали оскорбление Лукашенко. По версии обвинения, она показывала плакат с оскорбительным надписью, содержащей негативную оценку его деятельности.
Суд назначил парню и девушке именно такой срок, о котором просила прокуратура. Защита сообщила, что решение будет обжаловать.
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