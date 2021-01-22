В Аскании-Новой бьют тревогу: из-за массового отравления химикатами под угрозой выживания популяция серых журавлей

22 января, 2021, 15:55

После массового отравления и смерти диких птиц краснокнижного вида ожидается гибель молодого поколения серых журавлей - остались без лидеров стаи

Об этом рассказала председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, передает Укринформ.

"Специалисты ГПСС установили, что птицы отравились. Это не болезнь и не вирус. В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый, в пределах предельно допустимых концентраций. То есть причина - химикаты от агропредприятий", - рассказала чиновница.

Она отметила, что сейчас рассматривают две версии отравления - из-за яда против грызунов, который распространили на полях и из-за безответственной утилизацию протравленных зерна. Магалецкая объяснила, что отравленное зерно могли выбросить на поле.

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"Количество умерших птиц растет, ведь птицы умирают не сразу, а через несколько дней, в муках. Кроме того, по словам специалистов, скорее всего погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи", - добавила Владислава Магалецкая.

Напомним, ранее полиция возбудила дело по факту вымирания популяции краснокнижного вида в заповеднике.

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