В Аскании-Новой бьют тревогу: из-за массового отравления химикатами под угрозой выживания популяция серых журавлей
Об этом рассказала председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, передает Укринформ.
"Специалисты ГПСС установили, что птицы отравились. Это не болезнь и не вирус. В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый, в пределах предельно допустимых концентраций. То есть причина - химикаты от агропредприятий", - рассказала чиновница.
Она отметила, что сейчас рассматривают две версии отравления - из-за яда против грызунов, который распространили на полях и из-за безответственной утилизацию протравленных зерна. Магалецкая объяснила, что отравленное зерно могли выбросить на поле.
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"Количество умерших птиц растет, ведь птицы умирают не сразу, а через несколько дней, в муках. Кроме того, по словам специалистов, скорее всего погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи", - добавила Владислава Магалецкая.
Напомним, ранее полиция возбудила дело по факту вымирания популяции краснокнижного вида в заповеднике.
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