Ульяна Пак: Львов планирует занять деньги, проигнорировав лимиты Минфина

22 января, 2021, 17:06

Львовский городской совет запланировал взять в долг на развитие города еще 760 млн грн. Председатель комиссии законности совета Ульяна Пак ("Европейская Солидарность") считает, что этот бюджет напоминает покойника, которому в этом году последний раз делают искусственное дыхание

Об этом она заявила в комментарии Еспресо.Захид.

"Когда принимали бюджет на 2021, предусмотрели 2,4 млрд грн в бюджет развития. Сейчас нам предлагают 3,6 млрд. Но без соответствующих изменений в общем фонде бюджета развития нельзя говорить о цифре в 3,6 млрд. Это нарушение закона. Другой вопрос, откуда взяли эти дополнительные 1,2 млрд грн? Речь идет о 760 млн заимствований, и еще 300 млн облигаций на дороги, которые не использовали в прошлом году", - сказала Пак

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По ее словам, если городские власти все же планирует в этом году занимать средства, то это могут быть последние заимствования города.

"Согласно показателям, мы можем одолжить не более 400 млн грн. Таков наш лимит в Минфине. Мы уже дошли до определенного предела и больше занимать не можем, - уточняет депутат. - Нам следует подумать, стоит ли исчерпывать этот лимит, или все же попробовать жить на те средства, которые мы можем заработать. Этот бюджет развития, который нам предлагают, напоминает покойника, которому в последний раз делают искусственное дыхание", - подытожила она.

Напомним, Львовский городской совет задолжал подрядчикам более 155 млн грн за выполненные в прошлом году работы.

На новые объекты планируют предусмотреть 425 миллионов. Всего в представленном проекте на развитие общества предусмотрено 3,617 миллиарда гривен, почти миллиард из которых пойдет на выплаты по старым долгам и гарантии коммунальных предприятий. То есть к распределению остается примерно 2,6 миллиарда. Из них больше всего средств планируют отдать на инфраструктуру - 668 млн грн, тогда как на здравоохранение - 150 млн.

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