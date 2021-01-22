Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерна в мире

22 января, 2021, 21:29

Украина по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США

Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщила пресс-служба Минэкономики.

"По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебрянным призером", пропустив вперед только США", - сказал Качка.

В частности, он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - по кукурузе, пятое - по пшенице.