Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерна в мире
22 января, 2021, 21:29
Украина по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США
Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщила пресс-служба Минэкономики.
"По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебрянным призером", пропустив вперед только США", - сказал Качка.
В частности, он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - по кукурузе, пятое - по пшенице.
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