У Беларуси отобрали чемпионат мира по современному пятиборью

22 января, 2021, 21:09

Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по современному пятиборью-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Международного союза современного пятиборья.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске с 7 по 13 июня, но теперь пройдет в другом месте. Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир из-за политических репрессий в Беларуси.

"Исполнительный совет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения в Минске чемпионата мира по пятиборью и лазер-рану. Также во внимание были приняты санкции, введенные МОК в отношении НОК Беларуси в декабре 2020 года. Из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех соревнования было принято решение о том, что Минск примет ЧМ позже", - сказал президент МССП Клаус Шорманн.

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