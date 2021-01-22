У Беларуси отобрали чемпионат мира по современному пятиборью
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Международного союза современного пятиборья.
ЧМ-2021 должен был пройти в Минске с 7 по 13 июня, но теперь пройдет в другом месте. Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир из-за политических репрессий в Беларуси.
"Исполнительный совет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения в Минске чемпионата мира по пятиборью и лазер-рану. Также во внимание были приняты санкции, введенные МОК в отношении НОК Беларуси в декабре 2020 года. Из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех соревнования было принято решение о том, что Минск примет ЧМ позже", - сказал президент МССП Клаус Шорманн.
- Напомним, 16 января спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира , если он состоится в Минске.
- 18 января Беларусь лишили права принимать чемпионат мира 2021 по хоккею.
- 20 января в Кремле выразили возмущение решением Международной федерации хоккея отобрать у Беларуси право на проведение чемпионата мира.
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