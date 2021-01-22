Требовал откаты на "коронавирусных" закупках: СБУ задержала главу житомирского депаратмента здравоохранения

22 января, 2021, 14:13

Служба безопасности Украины разоблачила директора Департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации (ОГА) на "откатах" из средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что чиновник требовал деньги с руководства коммунальной больницы. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабинета министров о выделении средств на борьбу с пандемией. Больницы перечислили более 1,2 млн грн, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавируса.

При этом директор департамента потребовал от руководства больницы 10% "отката" за выделенные средства.

Оперативники задокументировали получение первого "транша" взятки и задержали чиновника при передаче второго. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.