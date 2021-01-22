Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
22 января, 2021, 15:22
ГСЧС о предупреждает о 3-м уровне снеголавинной опасности в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Предупреждение о снеголавинной опасности. В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Так, снеголавинная опасность ожидается 22-23 января в высокогорье Закарпатской области, а 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области.
В горах существует угроза оползней снега на дороги, предупреждают спасатели.
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