Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

22 января, 2021, 15:22

ГСЧС о предупреждает о 3-м уровне снеголавинной опасности в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Предупреждение о снеголавинной опасности. В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Так, снеголавинная опасность ожидается 22-23 января в высокогорье Закарпатской области, а 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области.

В горах существует угроза оползней снега на дороги, предупреждают спасатели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb