Сотруднику Института рака сообщили о подозрении в хищении имущества на сумму более 10 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака МЗ Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019-2020 годы неоднократно совершал их присвоение. Институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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