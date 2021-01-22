Шмыгаль пригласил Канаду в "Крымскую платформу"

22 января, 2021, 22:20

Украина заинтересована в либерализации визового режима с Канадой

Об этом во время телефонного разговора с вице-премьером и министром финансов Канады Христей Фриланд заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на Правительственном портале.

"Либерализация визового режима для нас была бы историческим и стратегически важным шагом", - отметил Шмыгаль.

Стороны также обсудили расширение Соглашения о зоне свободной торговли.

По словам Шмыгаля, Украина заканчивает формирование своей делегации для соответствующих переговоров. Стороны согласились, что необходимо организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Со своей стороны Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Премьер-министр Украины рассказал вице-премьеру Канады о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться.

Он пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.