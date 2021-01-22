Шмыгаль пообещал "колоссальный рост добычи газа" в Украине через три-пять лет
Об этом Шмыгаль заявил во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, передает Эспрессо.TV .
"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 млрд гривен вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трех-пяти лет Украина, однозначно убежден, колоссально увеличит добычу собственного газа, что даст нам, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений ", - сказал Шмыгаль.
Премьер также напомнил, что недавно Кабинет министров подписал соглашения о разделе по восьми нефтегазовых участкам.
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