22 января, 2021, 13:49

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал "колоссальный рост добычи газа" в Украине через три-пять лет благодаря заключенным соглашениям на распределение по восьми нефтегазовым участкам

Об этом Шмыгаль заявил во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, передает Эспрессо.TV .

"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 млрд гривен вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трех-пяти лет Украина, однозначно убежден, колоссально увеличит добычу собственного газа, что даст нам, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений ", - сказал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что недавно Кабинет министров подписал соглашения о разделе по восьми нефтегазовых участкам.