Рекордный спрос на ипотеку держится второй квартал подряд: опрос НБУ
Об этом говорится в опросе Национального банка Украины об условиях банковского кредитования.
Так, участники опроса подтвердили рост спроса на ипотеку, который был рекордно высоким два квартала подряд. Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение стандартов ипотечного кредитования, чему способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков.
Отмечается, что спрос населения на кредиты также рос. Кредитную активность стимулировали лучшие потребительские настроения, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижения процентных ставок.
Кроме того, смягчились стандарты кредитования. Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты увеличился, росла срочность займов и улучшались ценовые условия.
Респонденты также отметили существенные улучшения условий одобрения кредитных заявок, в частности, уменьшение ставок и соотношение кредита и стоимости жизни (LTV). В то же время уровень одобрения заявок на ипотеку не изменился.
- Напомним, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила , что при стабильных условиях ипотечное кредитование в 2021 году может вырасти в полтора раза.
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