Рекордный спрос на ипотеку держится второй квартал подряд: опрос НБУ

22 января, 2021, 12:36

Спрос на ипотеку в Украине держится на рекордном уровне два квартала подряд благодаря существенному смягчению стандартов кредитования

Об этом говорится в опросе Национального банка Украины об условиях банковского кредитования.

Так, участники опроса подтвердили рост спроса на ипотеку, который был рекордно высоким два квартала подряд. Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение стандартов ипотечного кредитования, чему способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков.

Отмечается, что спрос населения на кредиты также рос. Кредитную активность стимулировали лучшие потребительские настроения, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижения процентных ставок.

Кроме того, смягчились стандарты кредитования. Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты увеличился, росла срочность займов и улучшались ценовые условия.

Респонденты также отметили существенные улучшения условий одобрения кредитных заявок, в частности, уменьшение ставок и соотношение кредита и стоимости жизни (LTV). В то же время уровень одобрения заявок на ипотеку не изменился.

Напомним, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила , что при стабильных условиях ипотечное кредитование в 2021 году может вырасти в полтора раза.

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