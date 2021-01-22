Работает в три раза дольше батареи из лития: в Австралии создали первую в мире домашнюю батарею на водороде

22 января, 2021, 17:56

Австралийская компания LAVO разработала первую в мире домашнюю батарею на водороде

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Батарею размером примерно с большой холодильник можно подключить к солнечным панелям. Внутри батарея использует энергию для конвертации воды в водород и кислород.

В результате кислород выпускается наружу, а водород хранится внутри блока.

По словам исполнительного директора компании, батарея может сохранять в три раза больше энергии, чем самые популярные батареи.

Он добавил, что в среднем батарея может давать энергию для одного домохозяйства от 2 до 3 дней. В то же время он подчеркнул, что батарея самостоятельно заряжается.

Стоимость одной системы составляет около 34 тысяч долларов, и она может работать около 30 лет.