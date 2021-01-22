Работает в три раза дольше батареи из лития: в Австралии создали первую в мире домашнюю батарею на водороде
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
Батарею размером примерно с большой холодильник можно подключить к солнечным панелям. Внутри батарея использует энергию для конвертации воды в водород и кислород.
В результате кислород выпускается наружу, а водород хранится внутри блока.
По словам исполнительного директора компании, батарея может сохранять в три раза больше энергии, чем самые популярные батареи.
Он добавил, что в среднем батарея может давать энергию для одного домохозяйства от 2 до 3 дней. В то же время он подчеркнул, что батарея самостоятельно заряжается.
Стоимость одной системы составляет около 34 тысяч долларов, и она может работать около 30 лет.
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