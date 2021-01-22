"Пока не найдем выход": Зеленский выступил против закрытия нелегальных домов престарелых
Об этом сообщает Офис президента.
Он отметил, что ожидает системных предложений по предотвращению таких ситуаций. Виновные должны понести наказание.
"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные", - сказал Зеленский ..
Президент отметил, что важно понять, могут ли в этих домах ухаживать за стариками и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность.
"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход", - отметил Зеленский.
По его словам, Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок.
"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным - что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто смотрит за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы. И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины", - отметил президент.
- 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
- Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.
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