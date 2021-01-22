"Пока не найдем выход": Зеленский выступил против закрытия нелегальных домов престарелых

22 января, 2021, 22:53

Об этом сообщает Офис президента.

Он отметил, что ожидает системных предложений по предотвращению таких ситуаций. Виновные должны понести наказание.

"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные", - сказал Зеленский ..

Президент отметил, что важно понять, могут ли в этих домах ухаживать за стариками и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход", - отметил Зеленский.

По его словам, Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок.

"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным - что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто смотрит за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы. И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины", - отметил президент.

21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты

Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.