"Манчестер Сити" потерял своего ключевого футболиста Де Брюйне

22 января, 2021, 19:23

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что лидер команды Кевин Де Брюйне пропустит минимум 4 недели из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

По словам Гвардиолы, Де Брюйне вернется на футбольное поле через четыре - шесть недель.

"Сегодня утром врач проверил результаты сканирования Кевина. Он сможет вернуться на поле через четыре - шесть недель. Это большой удар, но нужно двигаться вперед. Все знают, насколько Де Брюйне важен для нас. К сожалению для него и для нас, он пропустит важные матчи этого сезона, и мы должны найти решение бороться в этой ситуации, должны адаптироваться", - сказал Хосеп Гвардиола.

Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 120 млн евро. Де Брюйне является самым дорогим полузащитником мира.

В июле Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации.