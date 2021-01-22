"Манчестер Сити" потерял своего ключевого футболиста Де Брюйне
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
По словам Гвардиолы, Де Брюйне вернется на футбольное поле через четыре - шесть недель.
"Сегодня утром врач проверил результаты сканирования Кевина. Он сможет вернуться на поле через четыре - шесть недель. Это большой удар, но нужно двигаться вперед. Все знают, насколько Де Брюйне важен для нас. К сожалению для него и для нас, он пропустит важные матчи этого сезона, и мы должны найти решение бороться в этой ситуации, должны адаптироваться", - сказал Хосеп Гвардиола.
Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 120 млн евро. Де Брюйне является самым дорогим полузащитником мира.
- В июле Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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