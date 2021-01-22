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Espreso.tvОбщество"Береги свою независимость": в Киеве провели акцию солидарности с белорусским народом

"Береги свою независимость": в Киеве провели акцию солидарности с белорусским народом


фото: Укрінформ
Жители Киева под зданием посольства Беларуси провели акцию солидарности с белорусским народом в День Соборности

Об этом сообщает Укринформ.

К посольству пришли несколько десятков человек.

Они держали плакаты: "Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність", "Росія: геть руки, Білорусь наша".

Участники акции отметили, что Беларусь должна понимать последствия "подарков Путина". Они отметили, что сотрудничество с Кремлем углубляет зависимость от него. Активисты подчеркивали риск агрессии против Беларуси из РФ.

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