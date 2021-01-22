"Береги свою независимость": в Киеве провели акцию солидарности с белорусским народом

22 января, 2021, 21:47

Жители Киева под зданием посольства Беларуси провели акцию солидарности с белорусским народом в День Соборности

Об этом сообщает Укринформ.

К посольству пришли несколько десятков человек.

Они держали плакаты: "Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність", "Росія: геть руки, Білорусь наша".

Участники акции отметили, что Беларусь должна понимать последствия "подарков Путина". Они отметили, что сотрудничество с Кремлем углубляет зависимость от него. Активисты подчеркивали риск агрессии против Беларуси из РФ.