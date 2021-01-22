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Espreso.tvЭкономикаПожар в Харькове: Зеленский заявил о необходимости создания "рынка справедливых социальных услуг" в Украине

Пожар в Харькове: Зеленский заявил о необходимости создания "рынка справедливых социальных услуг" в Украине


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал пожар в харьковском доме престарелых 21 января "трагическим кейсом", для "решения" которого надо сделать все, в частности, создать "рынок справедливых социальных услуг" в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас, учитывая этот, к сожалению, трагический кейс (случай - ред.), надо сделать все для решения и предотвращения подобных ситуаций", - цитирует пресс-служба слова Зеленского после посещения Харьковской городской многопрофильной клинической больницы №17, в которой находятся пострадавшие в результате пожара в доме престарелых, который произошел 21 января.

По мнению Зеленского, нужны законодательные инициативы по предоставлению социальных услуг, которые регулировали бы все вопросы и давали возможность и коммунальным и частным учреждениям работать.

"Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в государстве. Поэтому будут законодательные инициативы. Люди должны получать нормальные, качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и государственные. Как бы это не звучало, но мы должны открыть такой рынок справедливых социальных услуг в Украине ", - заявил Зеленский.

В пресс-служба добавили, что глава государства посетил пострадавших во время трагедии в частном доме престарелых и во время короткого общения "поинтересовался самочувствием спасенных и пожелал им скорейшего выздоровления".

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