Пожар в Харькове: Зеленский заявил о необходимости создания "рынка справедливых социальных услуг" в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Сейчас, учитывая этот, к сожалению, трагический кейс (случай - ред.), надо сделать все для решения и предотвращения подобных ситуаций", - цитирует пресс-служба слова Зеленского после посещения Харьковской городской многопрофильной клинической больницы №17, в которой находятся пострадавшие в результате пожара в доме престарелых, который произошел 21 января.
По мнению Зеленского, нужны законодательные инициативы по предоставлению социальных услуг, которые регулировали бы все вопросы и давали возможность и коммунальным и частным учреждениям работать.
"Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в государстве. Поэтому будут законодательные инициативы. Люди должны получать нормальные, качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и государственные. Как бы это не звучало, но мы должны открыть такой рынок справедливых социальных услуг в Украине ", - заявил Зеленский.
В пресс-служба добавили, что глава государства посетил пострадавших во время трагедии в частном доме престарелых и во время короткого общения "поинтересовался самочувствием спасенных и пожелал им скорейшего выздоровления".
- 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы , заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевська, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
- Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.
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