Появление Козака на заседании ТКГ было симптоматическим, потому что Россия нервничает, - Гармаш

22 января, 2021, 14:30

Появление заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака на заседании Трехсторонней контактной группы было нервной реакцией России

Об этом представитель отдельных районов Донецкой области от украинской стороны Сергей Гармаш заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

Он отметил, что Козак впервые появился на заседании ТКГ.

"В ТГК он (Дмитрий Козак - ред.) появился впервые действительно. Он заявил, что о какой-то дорожной карте речь не идет, ее не может быть. Это только рекомендации. И он объяснил почему, потому что, скажем так, дорожная карта это будет вмешательство во внутренние дела Украины. это немножко странная, для меня мотивация. Поскольку мы знаем, что минский комплекс мероприятий, разработанный нормандского четверкой, как мы знаем, и это является прямым вмешательством, по логике России, в дела Украины. Поскольку там есть даже пункт о необходимости принятия определенных законопроектив, что это прямое вмешательство в дела ", - сообщил Гармаш.

По его словам, появление Козака на заседании ТКГ является "симптоматическим".

"Поэтому скажем, для меня его появление было симптоматическим, в том плане, что Россия нервничает. Россия спешит навязать нам прямой диалог с ОРДЛО. Наверное, есть причины для такой спешки. Россия делает ошибки в связи с этим. Это и несанкционированное в работу политгрупы, точнее попытка введения политгрупы, так называемых общественных представителей, не имеющих какого-то статуса. Это, я считаю, в этой цепи, и передача Медведчуку (Виктор Медведчук - нардеп ОПЗЖ - ред.) четырех заложников. В принципе для меня это был позитивный сигнал ", - отметил Гармаш.

Напомним, 21 января в заседании Трехсторонней контактной группы принимал участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

По словам Гармаша, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на востоке Украины вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался .

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