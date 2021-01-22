Погода на выходных: синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и тепле
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Сильные морозы закончились, высокие градусы радуются", - сообщила она.
В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3°C...+7°C, на юге и западе +6°C...+12°C.
"Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1°C...-3°C", - отметила госпожа Диденко.
Порывистый ветер снизит теплый температурный комфорт на выходных.
В субботу, 23-го января, ничего серьезного в большинстве областей Украины не предвидится, разве что в Карпатах и на Закарпатье - мокрый снег и дождь.
А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Лишь восточные области обойдут осадки.
В Карпатах 24-25 января возможны сильные осадки, потепление будет способствовать схождению лавин.
В Киеве суббота ожидается без осадков, ветренной, теплой, до +3°C...+4°C.
В воскресенье синоптическая ситуация усложнится - ожидается дождь, порывистый ветер, но тепло, +5°C.
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