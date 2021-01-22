По примеру "Лиги смеха": на телеканале анонсировали показ украинского "Дизель Шоу"
22 января, 2021, 20:00
Российский телеканал "Че!" анонсировал премьеру украинской юмористической программы "Дизель Шоу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В анонсе говорится, что 8 февраля "Дизель Шоу" покажут на телеканале "Че!". О том, что это программа украинского производства, в ролике не упоминается.
- Напомним, ранее стало известно, что 24 января в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовской "Лиги Смеха".
- Кварталовцы отметили, что всеми правами на реализацию продуктов "Квартал 95" за рубежом владеет шведская фирма Eccho Rights.
- В российской версии украинского проекта "Лига Смеха" хотят принять участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя.
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