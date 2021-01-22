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Espreso.tvМирПентагон впервые в истории возглавил афроамериканец - Сенат США одобрил кандидатуру Ллойда Остина

Пентагон впервые в истории возглавил афроамериканец - Сенат США одобрил кандидатуру Ллойда Остина


фото: Greg Nash
Впервые в истории Соединенных Штатов министром обороны стал афроамериканец Ллойд Остин

Об этом сообщает CNN.

В Соединенных Штатах 67-летний Ллойд Остин стал первым в истории страны афроамериканцем, который возглавил министерство обороны в США. Его назначение поддержали 93 члена Сената, двое выступили против.

Отметим, в период с 2013 до 2016 года он возглавлял Центральное командование США. После этого вышел на пенсию.

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