ОПУ не занимается модерированием процессов допуска в здание КСУ, - Подоляк об обращении Тупицкого к Зеленскому

22 января, 2021, 17:47

Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание Конституционного Суда, заметил Михаил Подоляк

Об этом советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что Офис президента точно не занимается модерированием процессов допуска или недопуска любых лиц в здание Конституционного Суда и не осуществляет управление охраной этого института. Допуск или недопуск лиц в режимные учреждения - строго прописаны в соответствующих разделах нормативных актов", - отметил он.

По его словам, незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление, как и попытка превратить рутинное событие в медийный скандал.

"Вполне возможно, что если Александр Тупицкий до сих пор не смог понять, что юридически обоснованное отстранение от работы означает, в частности, и невозможность физически пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного Суда и дискредитировать государственные институты", - сказал Подоляк.

Он добавил, что человек, получивший в законном порядке обоснованные подозрения в совершении преступлений против правосудия, "не может, как ни в чем не бывало, приходить на свое рабочее место в суд и делать вид, что ничего не происходит".

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.

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