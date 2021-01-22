Он не был физруком: воспитанник "Динамо" защитил бывшего тренера Хацкевича

22 января, 2021, 15:08

Форвард коваливского "Колоса" Дмитрий Хлёбас убежден, что бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич - хороший специалист

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал SportArena.

По словам Хлёбаса, Хацкевич не был готов возглавить такую команду, как "Динамо".

"Наверное, он не был готов возглавить такую команду, как "Динамо". Хацкевич - хороший тренер, я в этом не сомневаюсь. Мы не знаем, как все было внутри, видим только верхушку айсберга. Все что угодно может повлиять на то, что не получилось. Его не нужно называть физруком. Он нормально разбирался в тактике. Да, всегда делал акцент на физическую подготовку, хотел, чтобы у него были сильные и быстрые футболисты, но и о тактике он не забывал", - сказал Хлёбас.

47-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019-го и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Дмитрий Хлёбас является воспитанником "Динамо". За основной состав киевлян провел всего 2 матча и забил 1 мяч. Под руководством Хацкевича работал в период с 31 декабря 2017-го по 11 июля 2018 года.

В августе Хацкевич осудил действия властей во время протестов в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb