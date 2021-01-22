Оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Водяного, Новоселовки, Авдеевки и Новолуганского

22 января, 2021, 18:33

В течение текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.

Также, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганском, зафиксирована работу оккупационного снайпера.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских военных боевых потерь нет.

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