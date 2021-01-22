Официальный курс доллар продолжает расти

22 января, 2021, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 22 января 2021 года на отметке 28,26 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 21 января курс составлял 28,20 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 22 января установлен на уровне 34,37 грн / евро. По состоянию на 21 января курс составлял 34,15 грн / евро.

На наличном рынке 22 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,15, продают - по 28,30 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,24 - 32 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb