Навальный: в мои планы не входит вешаться на оконной решетке и резать себе вены
Об этом он написал в Instagram.
"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также раскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен", - сказал он.
По словам Навального, он "не пьет самогон и не объедается рафаэлками".
"Мое психоэмоциональное состояние абсолютно стабильно. Я точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", - написал он.
17 января 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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