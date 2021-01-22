Навальный: в мои планы не входит вешаться на оконной решетке и резать себе вены

22 января, 2021, 17:41

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится под арестом, заявил, что в его планы не входит "вешаться на оконной решетке"

Об этом он написал в Instagram.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также раскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен", - сказал он.

По словам Навального, он "не пьет самогон и не объедается рафаэлками".

"Мое психоэмоциональное состояние абсолютно стабильно. Я точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", - написал он.

17 января 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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