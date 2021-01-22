На Харьковщине выявлено более 30 нелегальных заведений для содержания пожилых людей и наркозависимых

22 января, 2021, 19:30

В Харькове и области полицейские обнаружили 32 нелегальных дома для содержания пожилых людей и наркозависимых

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Читайте также: Пожар в Харькове: Зеленский заявил о необходимости создания "рынка справедливых социальных услуг" в Украине

По словам представителей департамента социальной защиты населения, сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.

21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты.

Работников дома престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb