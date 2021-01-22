На Харьковщине выявлено более 30 нелегальных заведений для содержания пожилых людей и наркозависимых
22 января, 2021, 19:30
В Харькове и области полицейские обнаружили 32 нелегальных дома для содержания пожилых людей и наркозависимых
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Отмечается, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.
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По словам представителей департамента социальной защиты населения, сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.
- 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты.
- Работников дома престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.
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