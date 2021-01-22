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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине выявлено более 30 нелегальных заведений для содержания пожилых людей и наркозависимых

На Харьковщине выявлено более 30 нелегальных заведений для содержания пожилых людей и наркозависимых

В Харькове и области полицейские обнаружили 32 нелегальных дома для содержания пожилых людей и наркозависимых

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

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По словам представителей департамента социальной защиты населения, сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.

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