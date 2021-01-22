На доплаты медикам не использовано более трети заложенных в COVID-фонде средств, - Счетная палата

22 января, 2021, 12:55

На доплаты работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения, из Фонда борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, специалисты мониторят ситуацию по использованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом от начала пандемии.

"На доплаты медицинским работникам и другим работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава, по одной из бюджетных программ в Фонде было запланировано 337 млн грн. В то же время, по итогам 2020 (по состоянию на 1 января 2021), не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы. Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинский, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И тут возникает вопрос в Минздрав - почему так произошло? ", - цитирует пресс служба слова Пацкана.

Он отметил, что за счет 337 млн грн планировали доплаты (в среднем 2637 грн на одного человека) более для 26 000 медиков в 100 учреждениях здравоохранения в течение сентября - декабре 2020 года. Выплаты предусматривались для следующих категорий должностей: 8371 - врачебные должности; 12236 - должности среднего медицинского персонала; 5627 - должности младшего медицинского персонала.

По факту, на доплаты МЗ выделил только 221 млн грн для 192 медицинских учреждений. Наибольшие выплаты получили: НДСБ "ОХМАТДЕТ" - 19,2 млн грн; Институт сердца - 10,2 млн грн; Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ - 9,3 млн грн; Национальный институт рака - 8,9 млн грн; Государственное учреждение "Специализированная многопрофильная больница №1 МЗУ" - 8,9 млн грн. Кроме того, с этой бюджетной программы доплаты были перечислены для детских специализированных санаториев, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений, медицинских университетов и тому подобное.

В пресс-служба добавили, что в этом году Счетная палата проведет анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19, чтобы увидеть, насколько эффективно и или по назначению расходовались бюджетные средства на борьбу с коронавируса в 2020 году.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, средства с COVID-фонда на конец 2020 были использованы на 80% . В частности, на здравоохранение было потрачено 14,7 млрд грн из предусмотренных 22,4 млрд, или 65,5%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb