Минреинтеграции отказалось от понятия "коллаборационист" в законопроекте о переходном периоде, - Резников

22 января, 2021, 17:33

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в проекте закона о политике переходного периода отказались от понятия "коллаборационист"

Об этом передает Интерфакс-Украина .

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборационист". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборационистах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в частности исторический, то мы увидели , что коллаборация имеет очень спорное значение и негативную коннотацию в отношении всех, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - сказал Резников.

По его мнению, это очень рискованная тема.

"В своем большинстве люди на оккупированной территории - заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами", - добавил Резников.

Законопроектом также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это и новые, и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Министерство сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным и потребует принятия отдельных профильных законов.