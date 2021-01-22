Минобороны готово увеличить бюджет на ракетную программу, - Таран

22 января, 2021, 15:49

Министерство обороны готово увеличить финансирование проектов украинской ракетной программы

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба министерства.

"Министерство обороны в последнее время активизировало работу над наращиванием нашего ракетного щита. Нас интересуют перспективные разработки в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины. Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы", - заявил Таран.