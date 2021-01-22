Мейвезер сделал предложение девушке, которая работает стриптизершей в его клубе
Об этом сообщает The Sun.
29-летняя Монро работает стриптизершей в клубе Мейвезера - Girl Collection, который находится в Лас-Вегасе. По информации источника, пара планирует завести ребенка в этом году. Дата свадьбы пока не сообщается.
Источник фото - instagram.com/thereal.annamonroe
Бывшая жена Флойда Мейвезера, Джози Харрис умерла от передозировки наркотиками в марте 2020 года. В ее крови были обнаружены ксанакс и фентанил. Харрис нашли мертвой в своем автомобиле на территории дома.
Мейвезер находился в отношениях с Харрис в течение 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение жены на глазах у собственных детей.
- В декабре стало известно, что Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале 2021-го года.
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