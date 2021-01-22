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Espreso.tvСпортМейвезер сделал предложение девушке, которая работает стриптизершей в его клубе

Мейвезер сделал предложение девушке, которая работает стриптизершей в его клубе


фото: Getty Images
Легендарный боксер Флойд Мейвезер сделал предложение своей девушке Анне Монро

Об этом сообщает The Sun.

29-летняя Монро работает стриптизершей в клубе Мейвезера - Girl Collection, который находится в Лас-Вегасе. По информации источника, пара планирует завести ребенка в этом году. Дата свадьбы пока не сообщается.

Источник фото - instagram.com/thereal.annamonroe

Бывшая жена Флойда Мейвезера, Джози Харрис умерла от передозировки наркотиками в марте 2020 года. В ее крови были обнаружены ксанакс и фентанил. Харрис нашли мертвой в своем автомобиле на территории дома.

Мейвезер находился в отношениях с Харрис в течение 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение жены на глазах у собственных детей.

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