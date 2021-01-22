Медведчук не решает проблему, а создает ее для пленных на территориях ОРДЛО, - Гармаш о передаче заложников

22 января, 2021, 15:02

Представитель отдельных районов Донецкой области от украинской стороны Сергей Гармаш завил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук создает проблему для пленных на территориях ОРДЛО

Об этом он заявил в эфире программы Комментарий с Анжеликой Сизоненко на Еспресо.TV.

Гармаш заявил, что вопрос обмена поднимается на всех заседаниях.

"Вчера просто не обсуждался вопрос этой передачи Медведчуку заложников. Не обмен, потому что это нельзя назвать обменом. Это именно передача Медведчуку заложников. Хотя это касается, потому что это не компетенция ТКГ, хотя это касается, хоть и не компетенция, потому что это частному лицу отдают людей. Это касается ТКГ в том плане, для того, чтобы Медведчук мог попиариться на возвращении этих четырех человек", - отметил он.

Гармаш отметил, что Россия заблокировала обмен 251 человека.

"Поэтому, по сути, Медведчук не решает проблему, а создает для тех людей, которые находятся на территориях ОРДЛО. Россия его (вопрос обмена, - ред.) блокирует, но мы его поднимаем. И ОБСЕ поднимает", - подчеркнул он.

В четверг, 21 января, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на востоке Украины вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался.

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