Марина Порошенко: в Киеве должен быть внедрен механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью, а соцработникам надо дать доплаты и льготы

22 января, 2021, 10:49

Лидер "Европейской Солидарность" в Киевском городском совете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко приняла участие в рабочей встрече по разработке механизмов внедрения новой социальной услуги для киевлян с инвалидностью - "Персональный ассистент"

Планируется, что персональный ассистент будет сопровождать человека с инвалидностью не только во время посещения учебных заведений, но и помогать в решении социально-бытовых вопросов в течение всей жизни.

"Услуга социального сопровождения "ассистент ребенка" уже закреплена на законодательном уровне. Сейчас чрезвычайно важно расширить перечень лиц, которые могут получить такую услугу и разработать учебные программы, курсы и тренинги для лиц, которые будут выполнять работу ассистента человека с инвалидностью. Кроме того, учитывая достаточно низкий уровень оплаты труда социальных работников и ассистентов, стоит внедрить муниципальную доплату и по возможности разработать ряд льгот для этих работников ", - отметила Марина Порошенко.

В прошлом году в Киеве на базе Университета "Украина" был проведен эксперимент "Персональный ассистент лица с инвалидностью", инициированный Киевским городским центром для детей, семьи и молодежи. В рамках него было совершено подготовку социальных работников и образовано 6 пар - ассистент и человек с инвалидностью.

В течение трех месяцев ассистенты сопровождали подопечных во время обучения и в быту, проводилась еженедельная супервизия с ассистентами и разъяснительная работа с родителями о важности формирования навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью.

В результате эксперимента подопечные получили новые социально-бытовые навыки, в их семьях уменьшилась психологическое напряжение и появилось дополнительное время для самореализации.

Результаты эксперимента подтвердили важность внедрения социальной услуги "Персональный ассистент" на уровне города, ведь по предварительным подсчетам сегодня нуждается 561 киевлянин.

В результате заседания рабочей группы наработанные дальнейшие шаги для скорейшего внедрения услуги в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы, которая была утверждена постоянной Комиссией по вопросам здравоохранения и социальной политики.