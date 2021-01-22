Львовский нардеп Ярослав Дубневич с женой делят имущество, которое может конфисковать НАБУ

22 января, 2021, 20:53

Супруги не заявляют о намерении расставаться, а представительницей Натальи Дубневич является юрист фирмы, которая давно ведет дела братьев Дубневичей

Об этом говорится в материалах судебного дела, информирует "Еспресо.Захид".

Жена народного депутата из Львова, члена депутатской группы "Партия "За будущее" Ярослава Дубневича Наталья заявила, что между супругами не достигнуто согласия о порядке раздела общего имущества, приобретенного во время брака, поэтому она подала иск, в котором просит суд помочь сделать это.

Наталья Дубневич обратилась в суд еще в середине сентября. В деле прошло уже три заседания. Последнее - 23 ноября, но тогда его перенесли "в связи с коронавирусной болезнью и пребыванием на амбулаторном лечении". Следующее заседание назначили на 25 января.

По информации издания "Слово и дело" в деле речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ и САП. Таким образом, в случае раздела имущества супругов Дубневичей арест с недвижимости, которая достанется жене депутата, отменят. Оно не подлежит конфискации, если политика признают виновным.

Как прокомментировали "Еспресо.Захид" юристы, которые занимаются похожими делами, у судей практически нет оснований запретить раздел имущества. Ведь уголовное производство касается периода с 2015 года, а раздел имущества супругов - с момента бракосочетания, то есть с 1969 года.

О том, что задачей этого процесса является не столько раздел имущества, сколько его спасение от правоохранителей, по словам юристов, свидетельствует тот факт, что супруги не заявляют о намерении развестись, а потому нет особых оснований разделять имущество. Еще больше на такую мысль наталкивает представитель истца, адвокат Ирина Пятковская, которая является партнером АО "Матвеев и Партнеры". Именно эта фирма давно обслуживает интересы братьев Дубневичей в разных делах.

Как отмечалось ранее, Высший антикоррупционный суд отменил арест наличных средств нардепа Дубневича, а именно 119 тысяч долларов и 102 тысяч евро. Основанием для отмены стало решение Печерского райсуда Киева в гражданском деле по иску зятя Дубневича к нардепу. Детективы НАБУ и прокуроры САП обратились в суд с ходатайством о повторном аресте имущества.

Отметим, что конфискация средств происходила в результате обысков в уголовном производстве, открытом детективами НАБУ. Бюро инкриминирует нардепу незаконное завладение 93,3 млн грн. По версии НАБУ, Ярослав Дубневич, будучи народным депутатом Украины, по предварительному сговору с группой лиц, зная о наличии единственного производителя стрелочной продукции на территории Украины - ПАО "Днепропетровский стрелочный завод", вместо более экономически выгодной переговорной процедуры закупки вместе с другими лицами организовал проведение открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий: ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ". В результате закуплены элементы верхнего строения пути по завышенным ценам, что привело к убыткам железной дороги на сумму 93,3 млн грн.