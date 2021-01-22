Кипр откроет границу для украинцев 1 марта

22 января, 2021, 22:36

Кипр планирует открыться для посетителей с 1 марта

Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, передает Еkathimerini.

По его словам, 56 стран, с которыми есть авиасообщение, будут иметь свой цвет в соответствии с ситуацией с вирусом.

"Люди смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного теста", - сказал Пердиос.

Страны зеленой категории: не нужно будет проходить тест на COVID-19.

Страны оранжевой категорий: перед полетом обязаны предоставить негативный сертификат теста.

Страны красной категории: теста до и после прилета.

В список входят страны ЕС и Европейской экономической зоны, Украина, Великобритания и некоторые другие.