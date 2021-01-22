Кипр откроет границу для украинцев 1 марта
22 января, 2021, 22:36
Кипр планирует открыться для посетителей с 1 марта
Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, передает Еkathimerini.
По его словам, 56 стран, с которыми есть авиасообщение, будут иметь свой цвет в соответствии с ситуацией с вирусом.
"Люди смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного теста", - сказал Пердиос.
- Страны зеленой категории: не нужно будет проходить тест на COVID-19.
- Страны оранжевой категорий: перед полетом обязаны предоставить негативный сертификат теста.
- Страны красной категории: теста до и после прилета.
В список входят страны ЕС и Европейской экономической зоны, Украина, Великобритания и некоторые другие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-