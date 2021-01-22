 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКипр откроет границу для украинцев 1 марта

Кипр откроет границу для украинцев 1 марта

Кипр планирует открыться для посетителей с 1 марта

Об этом сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, передает Еkathimerini.

По его словам, 56 стран, с которыми есть авиасообщение, будут иметь свой цвет в соответствии с ситуацией с вирусом.

"Люди смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного теста", - сказал Пердиос.

  • Страны зеленой категории: не нужно будет проходить тест на COVID-19.
  • Страны оранжевой категорий: перед полетом обязаны предоставить негативный сертификат теста.
  • Страны красной категории: теста до и после прилета.

В список входят страны ЕС и Европейской экономической зоны, Украина, Великобритания и некоторые другие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать