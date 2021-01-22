Киевтеплоэнерго пояснил, откуда берутся платежки за отопление на десятки тысяч гривен

22 января, 2021, 17:05

Киивтеплонерго назвал две причины аномально завышенных сумм в платежках за отопление

Об этом пишет НВ.

По информации Киевтеплоэнерго, после получения счетов за отопление в декабре в соцсетях появилось несколько примеров платежек с аномально высокими начислениями. В то же время средневзвешенная стоимость отопления 1 кв.м в домах со счетчиками составляла 32,74 грн при неизменном тарифе.

В Киевтеплоэнерго объяснили, что аномальные счета касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными счетчиками, а другая - нет.

Так, владельцы квартир с индивидуальными счетчиками платят за потребленное тепло по показаниям и дополнительный рассчетный объем за отопление мест общего пользования. Те же жители, которые не имеют индивидуальных счетчиков, платят по методике, которая предусматривает начисления на основе разницы между показателями общедомового счетчика, расходов на отопление мест общего пользования и суммарных показателей всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. Именно поэтому время от времени появляются платежки- "аномалии".

В частности, НВ приводит пример дома №31 на улице Ахматовой, где уровень оснащения индивидуальными счетчиками составляет почти 90%. Поэтому разница между показателями общедомового счетчика и суммарными показателями всех индивидуальных насчитывается квартирам без счетчиков. Поэтому одна из квартир без счетчика, с отапливаемой площадью 98,6 кв. м получила платежку в размере 12 тыс. грн. Другой пример дома на Драгоманова, 31Б, где квартира с отапливаемой площадью 102 кв. м получила почти 11 тыс. грн. При этом отмечается, что от этой коллизии страдает весь дом, ведь одна квартира - системный должник.

В издании отметили, что пока эта коллизия не урегулирована законодательно, самый надежный способ избежать такой ситуации - это установление индивидуальных счетчиков.

В Киевтеплоэнерго добавили, что другая причина начисления аномальных сумм за отопление - когда житель дома систематически не передает показатели квартирных счетчиков. В таком случае первые два месяца в платежках отражаются данные о среднем потребление, а начиная с третьего месяца - по данным домового счетчика. При этом на этапе контрольного снятия показаний или поверки счетчиков может оказаться, что фактически потребляемые квартирой объемы тепла гораздо больше, чем начисленные за все время представления показателей.

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