Киев ведет переговоры с несколькими мировыми производителями по закупке 1 млн доз вакцины от COVID-19, - Кличко

22 января, 2021, 13:27

Киевская власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими производителями вакцин от COVID-19 по закупке 1 млн доз за счет городского бюджета

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян ", - написал Кличко.

Мэр отметил, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, ведь пока ни одна из них в Украину не поступила.

Кличко подчеркнул, что распространение болезни необходимо предотвратить, поскольку Киев - многомиллионный город, где вирус распространяется самыми быстрыми темпами.

По его словам, сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями. Кличко также добавил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

Мэр отметил, что город будет закупать вакцину направления производителей. Вакцина, которую приобретет столица будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей.

Кроме того, Кличко отметил, что подает на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян. Кличко подчеркнул, что решение необходимо принять как можно быстрее, чтобы не затягивать с оплатой вакцины.