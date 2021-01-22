Кравчук в телеэфире оккупантов сказал, что "хотел бы приехать в Крым"
22 января, 2021, 18:51
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по оккупированному Донбассу Леонид Кравчук в эфире подконтрольного РФ телеканала "Крым 24" сказал, что хотел бы приехать на полуостров
Об этом сообщают Крым.Реалии.
"Вы знаете, я бы хотел, но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовольствие. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть положительно оценена и российской стороной", - сказал Кравчук.
Кравчук участвовал в программе по случаю референдума 1991 года о воссоздании Крымской автономии.
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